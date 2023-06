Dialogue national : Thiendella Fall dirige la commission politique

Tanor Thiendella Sidy Fall, Directeur général des élections (Dge), prend les rênes de la commission politique.

Après avoir présidé les séances depuis l’ouverture des travaux de ladite commission, il a été confirmé hier, par les parties prenantes au dialogue politique, indique L’Observateur. Après le décès du Général Mamadou Niang, président de la commission politique lors du dernier dialogue national, le professeur Babacar Kanté, son vice-président, avait assuré l’intérim.

Et comme le Président Macky Sall avait proposé la reconduction des commissions qui étaient constituées lors du dernier dialogue national, notamment pour ce qui concerne les présidents, l’on a vite fait de penser au Pr Kanté, mais il s’est trouvé qu’il était en mission dans la sous-région.

Puis l’ancien l’Ambassadeur Seydou Nourou Bâ qui a été choisi pour présider la commission politique du dialogue national, sera finalement indisponible. Alors que la Société civile avait porté son choix sur Babacar Gaye et que les non-alignés penchaient sur le professeur El Hadji Mbodji, la Présidence est revenue à Thiendella Fall, Dge depuis 2015.

Le nouveau Président de la commission politique du dialogue national n’est pas en terrain inconnu. Commissaire de police jusqu’à atteindre le grade suprême en 2013, c’est-à-dire commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, il est nommé contrôleur général, c’est-à-dire Général de police en 2019.

Thiendella Fall a été nommé deux fois Directeur général des élections (Dge). Après avoir fait 8 ans à la Direction des opérations de 2003 à 2011, il est promu à la faveur de la nomination de Cheikh Gueye comme ministre en charge des Élections.

Après avoir fait les élections présidentielles et législatives de 2012 et 2013, il migre vers l’international comme expert à l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif). Il travaille comme Conseiller technique au Mali. Entre 2013 et 2015, il est coopté par la Cedeao. Il intervient en Guinée Bissau, au Togo et au Bénin. Fin 2015, il revient à la Direction générale des élections. Poste qu’il occupe jusqu’à présent.

Thiendella Fall a aussi été élu deux fois président des administrations électorales francophones en 2021 et récemment le 25 mai dernier à Paris, pour un deuxième mandat. A côté de son parcours professionnel, son parcours académique est tout aussi reluisant.

Après une Maîtrise et un Diplôme d’études approfondies (Dea) en Droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), il atterrit en France et y obtient un diplôme d’études supérieures spécialisées (Dess) sur les Droits fondamentaux à Paris 10, ainsi qu’un diplôme de troisième cycle en relations internationales à l’Institut des hautes études internationales de Paris.