Dialogue Nationale: La convention des jeunes du Grand Parti opte pour le boycott

Le président sénégalais Macky Sall a appelé toutes les forces vives à un « dialogue national » qui pour la plupart des acteurs politiques ont préféré le boycott surtout par une grande partie de l’opposition mais aussi les jeunes du Grand Parti.

La Convention Nationale des Jeunes du Grand Parti (CNJ/GP) est contre toute forme de dialogue en porte à faux avec les intérêts supérieurs de la nation sénégalaise.

La CNJ/GP demande au Président Malick Gakou de défendre cette position au sein de la conférence des leaders de la Coalition Yewwi Askan Wi (YAW).

Pour défendre la démocratie, les libertés et la tenue d’une élection inclusive et transparente, il nous parait fondamental de renforcer notre unité au sein de notre Coalition pour le respect des engagements pris avec le peuple Sénégalais.

La CNJ/GP engage les militants et sympathisants de notre grande formation politique à rester vigilants et déterminés pour le triomphe d’un Sénégal de paix et de développement.