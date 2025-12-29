Uploader By Gse7en
Dialogue social annoncé à l’ARP : Le Sames et le Sutsas dénoncent une tentative de manipulation

29 décembre 2025 Actualité

Les sections syndicales du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) et du Syndicat unitaire des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS) de l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) ont publié un communiqué officiel pour démentir catégoriquement un texte diffusé récemment, intitulé « Dialogue social: l’ARP met en place des mécanismes durables, gage d’un dialogue permanent et d’une stabilité sociale renforcée ».

Selon les organisations syndicales, ce texte est « aussi faux que fallacieux » et prétend rapporter une réunion du comité de dialogue social qui n’a jamais eu lieu. »Nous affirmons avec la plus grande fermeté qu’aucun représentant mandaté des sections syndicales SAMES/ARP ou SUTSAS/ARP n’a pris part à ladite réunion », ont-elles déclaré. Elles dénoncent, à cet effet, une « contrefaçon manifeste des principes fondamentaux de la concertation » et une « tentative de manipulation de l’information ».

En revanche, les sections syndicales SAMES et SUTSAS de l’ARP disent réaffirmer leur disponibilité pour engager un véritable dialogue social, dans le strict respect du cadre légal, fondé sur la transparence, l’inclusion et le respect mutuel des prérogatives de chacune des parties. Cependant, elles mettent en garde contre toute tentative future de faire cautionner par leur silence ou leur supposée implication des initiatives unilatérales et non représentatives. « Le dialogue social ne se décrète pas par communiqué, il se construit par la présence et la participation effective des organisations syndicales représentatives », ont conclu les deux organisations syndicales.

