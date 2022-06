Diattara sur la crise à la « POSTE » : Le secteur va se relever

Le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications (MENT) et le directeur de l’ARTP ont tenu hier, une journée de réflexion et d’échanges entre acteurs du secteur postal. Ce, pour réfléchir sur les mutations en cours. Le thème est axé sur «le secteur postal à l’ère du numérique : enjeux et leviers de croissance ».

La première édition de la journée de réflexion dédiée au secteur postal constitue une denrée stratégique pour l’économie numérique. En effet, cette journée de réflexion et d’échanges entre acteurs du secteur postal pour réfléchir sur les mutations en cours. « Le secteur postal est un secteur extrêmement important dans l’économie nationale.

Aujourd’hui nous sommes tous conscients qu’il est confronté à l’évolution de l’environnement lié au développement du digital et du numérique qui est en train de bouleverser toutes les chaînes de valeur et de production c’est dans ce cadre que nous avons initié cette journée qui nous permet de voir comment le numérique pourrait être un levier de croissance pour le secteur postal », a déclaré le ministre de l’économie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diattara.

Selon lui, malgré la situation grave et inédite de la pandémie de Covid 19, les travailleurs du secteur ont tenu à assurer leurs missions en ne ménageant aucun effort pour répondre aux besoins des consommateurs. En réalité au moment où toutes les populations étaient confinées chez elles, vous acteurs postaux étiez sur le terrain au risque de votre vie à livrer du Bien, du « bien » dans son sens le plus large, dit-il.

Il ajoute : « la Poste va se relever, redorer son blason et se mettre sur les rails de l’émergence. Le Président de la République a donné des instructions fermes dans ce sens, et nous y travaillons en étroite collaboration avec mon homologue le Ministre des finances et du Budget, et dans une synergie d’actions très positives nous y parviendrons». « Il ne sera pas de trop de souligner ici que nous avons déjà entamé ce travail avec l’épongement intégral de la dette de 42 milliards due à la Poste par le Gouvernement », a-t-il révélé.

DJANGA DIA