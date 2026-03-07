Diomaye Faye lors de l’assemblée générale : « Cette coalition, je ne la trahirais jamais »

Partager Facebook

Bassirou Diomaye Faye n’a pas mis de gants pour asséner se vérités à l’endroit des membres de la coalition Diomaye-Président. Dans son discours, il s’est voulu catégorique. « Cette coalition, je ne la trahirais jamais ». À l’en croire, il faut que cette coalition travaille à la structuration tout en se déployant. « Il faut faire vivre la coalition et la rendre dynamique. Il faut être présente. Notre seul adversaire est l’opposition, mais il faut la respecter aussi, être sincère dans l’engagement, car le Sénégal ne nous appartient pas seul, mais à tous les sénégalais », leur a-t-il lancé.

Par ailleurs, il a invité les responsables à se déployer sur le terrain. « Déployez-vous et restructurez la coalition et il ne faut pas vaciller malgré sa force. »

Dans son discours, il a aussi réaffirmé son ancrage au sein du parti Pastef avant de rappeler les conditions dans lesquelles elle a été créée.