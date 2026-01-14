Uploader By Gse7en
Diplomatie : Après Koweït, Bassirou Diomaye Faye débarque à Abu Dhabi pour participer à un forum dédié au développement durable

14 janvier 2026 Actualité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté le Koweït ce matin, au terme d’une visite officielle de deux jours marquée par des échanges de haut niveau et la consolidation des relations d’amitié et de coopération entre les deux États.


Le Chef de l’État est arrivé à Abu Dhabi pour prendre part à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, un forum international de référence consacré aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation, témoignant de l’engagement résolu du Sénégal en faveur d’un développement responsable, inclusif et tourné vers l’avenir.

