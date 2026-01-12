Uploader By Gse7en
Diplomatie : Le Président Diomaye Faye en visite officielle dans le Moyen-Orient

12 janvier 2026 Actualité

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce matin pour un déplacement au Moyen-Orient.

Ce voyage s’inscrit dans le cadre d’une visite officielle au Koweït, prévue du 12 au 14 janvier 2026, consacrée au renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l’État du Koweït.


À l’issue de cette étape, le Chef de l’État participera à la Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi, les 14 et 15 janvier 2026, un rendez-vous international majeur dédié aux enjeux de développement durable, de transition énergétique et d’innovation.

