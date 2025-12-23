Direct-info : Les ex travailleurs menacent de traduire Cheikh Amar en justice pour des arriérés de salaire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les ex-travailleurs du quotidien Direct-Info sont dans une situation de précarité extrême après avoir attendu en vain le paiement de leurs arriérés de salaire depuis 2019. Selon un communiqué publié par eux-mêmes, le propriétaire du journal, en l’occurrence Cheikh Amar, refuse de les rencontrer et de répondre à leurs sollicitations malgré les nombreuses relances.

La situation est d’autant plus dramatique que certains ex-travailleurs sont expulsés de leur logement, d’autres ne parviennent plus à se soigner et certains sont même sans ressources. Les ex-travailleurs estiment, ainsi, que Cheikh Amar affiche une santé financière florissante alors qu’il leur doit de l’argent, car le journal n’a pas été liquidé.

Ils rappellent, dans ce cadre, que l’homme d’affaires avait donné l’assurance de reprendre le journal en main et de payer les arriérés de salaire après le limogeage du Directeur Général de l’époque, Pape Diogoye Faye, en 2021. Cependant, indiquent-ils, depuis lors, M. Amar refuse d’honorer ses engagements.

Poursuivant, les ex-travailleurs révèlent que deux de leurs collègues, Khadidiatou Seck Diouf et Bassirou Bakhoum, avaient obtenu une décision de justice en leur faveur pour un licenciement abusif en 2015, mais l’exécution de la décision tarde toujours à cause du dilatoire du propriétaire du journal. Dans cette perspective, ils demandent au SYNPICS de les appuyer dans leur lutte pour récupérer leurs droits.

Enfin, les ex-travailleurs de Direct-Info annoncent leur intention de saisir la justice pour récupérer leurs salaires impayés et mettre fin à cette situation de précarité. Ils exigent le paiement de leurs droits et appellent à la solidarité de tous pour les aider à faire face à cette situation difficile.

Publié par EL HADJI MODY DIOP