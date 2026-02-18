Direction de la SN HLM : Bassirou Kébé limogé et remplacé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Bassirou Kébé n’est plus directeur de la Société Nationale des Habitations a Loyer Modérés (SN HLM). En conseil des ministres de ce mercredi, il a été annoncé qu’il est remplacé par monsieur Pape Abdourahmane Dabo, Ingénieur des Travaux publics.

Pour l’heure, on ignore les raisons du limogeage de Bassirou Kébé, mais tout porte croire qu’elles sont liées à sa récente sortie sur le décès d’Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Dans une déclaration faite sur un média de la place, le désormais ancien directeur général de la SN HLM avait vivement critiqué l’attitude du régime auquel il appartient suite au décès tragique de l’étudiant. Il avait indiqué que la non élucidation des meurtres commis sous le régime sortant est à l’origine des bavures policières constatées à l’UCAD.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com