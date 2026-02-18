Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1771449650881

Direction de la SN HLM : Bassirou Kébé limogé et remplacé

18 février 2026 Actualité

Bassirou Kébé n’est plus directeur de la Société Nationale des Habitations a Loyer Modérés (SN HLM). En conseil des ministres de ce mercredi, il a été annoncé qu’il est remplacé par monsieur Pape Abdourahmane Dabo, Ingénieur des Travaux publics.

Pour l’heure, on ignore les raisons du limogeage de Bassirou Kébé, mais tout porte croire qu’elles sont liées à sa récente sortie sur le décès d’Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Dans une déclaration faite sur un média de la place, le désormais ancien directeur général de la SN HLM avait vivement critiqué l’attitude du régime auquel il appartient suite au décès tragique de l’étudiant. Il avait indiqué que la non élucidation des meurtres commis sous le régime sortant est à l’origine des bavures policières constatées à l’UCAD.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

La Matinale Senego Abdou Nguer Azoura Fall et le Tass Time au Senegal thumbnail

Tribunal de Dakar : Abdou Nguer placé sous mandat de dépôt

Abdou Nguer, chroniqueur à la Sen TV, a été placé sous mandat de dépôt, ce …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved