Discours de Bassirou Diomaye Faye : Le CODEPS déplore l’absence de la reddition des comptes et de la justice

Le Collectif des Ex-Détenus Politiques et victimes des événements de 2021-2024 (CODEPS) a exprimé sa déception par rapport au discours de fin d’année du Président Bassirou Diomaye Faye, qui n’a pas abordé, d’après le collectif, les questions de justice et de reddition des comptes.

Selon les ex détenus, le Chef de l’État a éludé l’essentiel, à savoir la reddition des comptes et la justice due aux martyrs de la répression sous l’ancien régime de Macky Sall. Le collectif estime que cette omission est « inconcevable » et « revient à nier une part fondamentale de l’histoire récente du pays ».

Le collectif rappelle que la réconciliation nationale ne peut se faire sans justice et que l’oubli et l’impunité ne peuvent pas être les fondements d’une paix durable. À ce propos, le CODEPS dit réaffirmer son exigence de vérité, de justice et de responsabilité et appelle à une mobilisation renouvelée pour une année 2026 placée « sous le sceau de la vérité, de la justice et de la dignité retrouvée ».

Toutefois, le collectif a salué les mesures annoncées,mais estime tout de même qu’elles sont « insuffisantes » et que la justice doit être rendue.

Pour rappel, les événements de 2021-2024 ont été marqués par des manifestations politiques violentes, des arrestations massives et des morts. Le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye avait annoncé des mesures d’assistance pour les victimes, notamment une allocation de 10 millions FCFA pour les familles des victimes et une prise en charge médicale pour les blessés.

