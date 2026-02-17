Distribution d’argent dans les écoles par un étranger : Le ministère de l’éducation sonne l’alerte

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Un individu se faisant passer pour un milliardaire koweïtien a été signalé dans plusieurs établissements scolaires de Pikine-Guédiawaye, où il distribue des billets de 5.000 FCFA aux élèves sans autorisation. Face à cette situation, le ministère de l’éducation nationale a, dans un communiqué, lancé un appel à la vigilance et annoncé des mesures pour localiser et interpeller l’individu.

Selon le communiqué, l’homme aurait visité des écoles publiques et privées, ainsi que des daara, pour distribuer de l’argent aux élèves. Les autorités se disent préoccuper par les motivations réelles de cet individu et ont mis en place un dispositif de sécurité pour le retrouver dirigé par le préfet de Guédiawaye.

Ainsi, les chefs d’établissements ont été instruits de ne pas accorder d’audience à cette personne ou à toute autre personne se livrant à des actions similaires sans autorisation officielle. De même, les parents et les enseignants sont également appelés à sensibiliser les enfants sur les dangers de parler avec des inconnus et à collaborer avec les autorités pour assurer la sécurité des élèves.

Enfin, le ministère de l’éducation nationale précise que toute intervention extérieure dans les établissements scolaires est strictement encadrée par la réglementation en vigueur.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com