Distribution des lampadaires à Linguère: Le ministre Idrissa Samb offre un important lot dans le monde rural.m

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ouf de soulagement des populations des villages de Ndama ( commune de Thialmène Pass) , de Ndèmène et de Madène ( commune de Sagatta Djoloff) .En effet, ces dernières ont reçu ce mardi un important lot de lampadaires de la part du ministre Idrissa Samb de l’emploi, de la formation professionnelle et Technique. La cérémonie de réception des lampadaires s’est déroulée dans une ambiance festive des populations bénéficiaires. Selon Tamsir Ndiaye chef de la délégation du ministre Idrissa Samb accompagné de plusieurs responsables politiques de Dahra dont Abdou Samb frère du ministre, partout où ils se sont passés, les populations se sont mobilisées leur réservant un accueil chaleureux. A en croire Tamsir Ndiaye, comme à l’accoutumée, fidèle à sa politique de proximité et de solidarité, Monsieur Idrissa Samb, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et Technique, a une nouvelle fois posé un acte fort au profit du monde rural à travers un important don de lampadaires destinés aux villages de Ndèmène, Madène et Ndama tous issus du département de Linguère. De fait, l’électricité devenue aujourd’hui une nécessité, à l’unanimité, les populations des villages précités , ont rendu un hommage vibrant à l’endroit du ministre Idrissa Samb affectueusement appelé << Monsieur Cas Social>> . Poursuivant , les populations bénéficiaires qualifient le geste du donateur ( le ministre Idrissa Samb) de haute portée humaine.<< Nous avons toujours vécu dans le noir qui avait beaucoup accentué l’insécurité dans le milieu , mais avec ces lampadaires, nous aurons un éclairage public de qualité.>> ont t- elles clamé . Mieux Tamsir Ndiaye d’ajouter que le ministre Idrissa Samb est conscient que l’accès à un éclairage public de qualité contribue à la sécurité des populations, à la mobilité nocturne suffisant que le mécéne ( Idrissa Samb) a beaucoup pensé les zones rurales et au développement local . D’après Tamsir Ndiaye, le Ministre Idrissa Samb poursuit ainsi ses actions concrètes pour améliorer durablement les conditions de vie des populations où qu’elles soient.

A signaler que cette délégation conduite par Tamsir Ndiaye a été accueillie avec enthousiasme par les autorités locales et les habitants, qui ont salué ce geste de haute portée sociale.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)