Procès d’Ismaïla Madior Fall renvoyé : la défense dénonce des textes « désuets » de la Haute Cour de Justice

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Ismaïla Madior Fall, devant la Haute Cour de Justice a été renvoyé au 28 juillet 2026, à la demande de ses avocats, afin de leur permettre de mieux préparer sa défense.

S’exprimant sur les ondes de Radio Sénégal International (RSI), l’un de ses conseils, Me Mbaye Guèye, a expliqué les raisons de cette requête.

« La requête que nous avons formulée consistait à solliciter le renvoi pour permettre une meilleure organisation du dossier par la défense et également préparer un peu psychologiquement notre client, le professeur Ismaïla Madior Fall ».

L’avocat s’est félicité de la décision de la Haute Cour de Justice d’accéder à cette demande. Toutefois, il a critiqué le cadre juridique régissant cette juridiction, qu’il juge dépassé. « Les textes qui organisent la Haute Cour de Justice sont des textes désuets. Ils datent de 2002 et ne reconnaissent pas les droits de la défense. Si on vous juge, c’est terminé : vous ne pouvez pas faire appel ni vous pourvoir en cassation. Les actes posés par la commission d’instruction ne sont pas susceptibles d’appel devant une instance supérieure. »

Selon Me Mbaye Guèye, une réforme de cette juridiction s’impose. « C’est vraiment une juridiction qu’on doit repenser et réorganiser, comme l’ont fait certains pays, notamment le Burkina Faso, afin de reconnaître, par exemple, le droit à l’appel ».

Le rendez-vous est désormais fixé au 28 juillet 2026, date à laquelle s’ouvrira le procès devant la Haute Cour de Justice.

Pour rappel, Ismaïla Madior Fall, placé sous bracelet électronique et assigné à résidence depuis mai 2025, conteste l’ensemble des accusations portées contre lui par l’entrepreneur Cheikh Guèye. Ce dernier affirme avoir remis des sommes d’argent en espèces ainsi que des avantages en nature dans le cadre d’un protocole portant sur une assiette foncière de 9 598 m² à Guédiawaye, initialement destinée au ministère de la Justice. L’ancien ministre rejette catégoriquement ces accusations.