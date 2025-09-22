Dossier Amadou Sall : Samuel Sarr et les deux bolidés à 200 millions FCFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le feuilleton politico-financier autour du rapport explosif de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières) prend une nouvelle dimension. Selon les révélations exclusives de L’Observateur, l’ancien ministre de l’Énergie Samuel Sarr, aujourd’hui en liberté provisoire et sous bracelet électronique, a été entendu à son domicile par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (Dic). En cause : l’achat de deux véhicules de luxe pour un montant total de 200 millions FCFA auprès d’Amadou Macky Sall, fils de l’ancien Président Macky Sall.

L’enquête, qui a déjà conduit à plusieurs arrestations pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux en bande organisée, s’enrichit d’un nouvel épisode. D’après L’Observateur, Samuel Sarr a reconnu, documents à l’appui, avoir acquis un Land Rover et une Mercedes-Benz S500 à empattement long auprès d’Amadou Macky Sall. Il affirme toutefois n’entretenir « aucune relation d’affaires » avec ce dernier, expliquant avoir simplement saisi l’opportunité d’une bonne affaire.

L’ancien directeur général de West African Energy précise qu’un des véhicules a déjà été revendu et qu’il a réglé l’intégralité de la transaction par chèque bancaire. Factures, cartes grises et preuves de paiement ont été remises aux enquêteurs, dans une tentative de couper court aux soupçons de blanchiment.

Mais derrière cette vente apparemment banale se cache un mécanisme financier bien plus vaste. Le rapport supplétif de la Centif, que cite L’Observateur, met en lumière un réseau complexe d’entreprises et de personnes soupçonnées de dissimuler l’origine de fonds issus de transactions suspectes totalisant 5,597 milliards FCFA. Les mouvements d’argent, souvent matérialisés par des chèques ou des virements provenant du Trésor public, ont alerté les autorités judiciaires, poussant le parquet à transmettre un réquisitoire supplétif aux juges d’instruction.

Dans ce dossier tentaculaire, les auditions et mandats de dépôt s’enchaînent. Toujours selon L’Observateur, trois personnes ont déjà été écrouées : Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba, Saliou Sylla, considéré comme un acteur central des transactions suspectes, et Cheikh Tidiane Seck, chauffeur et supposé prête-nom.Le célèbre chanteur Waly Seck, reste lui aussi dans le viseur des enquêteurs. Il doit s’expliquer sur une opération de 210 millions FCFA avec la société d’Amadou Macky Sall.