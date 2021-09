Double confrontation Sénégal-Nambie: Aliou Cissé publie sa liste vendredi

Le sélectionneur national des Lions va publier la liste des joueurs retenus en perspective des matchs Sénégal vs Namibie le 9 octobre 2021 à 19h 00 (GMT) au stade Lat Dior de Thiès et Namibie vs Sénégal le 12 octobre 2021 à 13h 00(GMT) au Orlando Stadium de Johannesburg, comptant pour la troisième et la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022

