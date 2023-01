DP World et Barefoot College International: 240 Millions de FCFA pour la promotion des femmes dans le milieu des énergies solaires

DP World à Dakar et l’ONG Barefoot College International (BCI) ont renouvelé leur partenariat visant à former des femmes sénégalaises à devenir des techniciennes qualifiées en énergie solaire. La subvention d’environ 240 000 000 FCFA (400 000 USD) accordée par DP World couvrira le recrutement et la formation d’une durée de six mois de neuf femmes, affectueusement appelées « Solar Mamas », de la région de Kédougou au Sénégal. Grâce à cette subvention, chacune de ces femmes pourra électrifier plus de 50 foyers dans sa communauté locale.

Le don couvrira également les frais de fonctionnement annuels du centre, notamment tous les équipements, tels que les systèmes d’éclairage domestique et les lampes, qui seront offerts aux Solar Mamas à la fin du programme pour les aider à démarrer leur activité en tant que micro entrepreneurs.

La formation comprend un volet appelé « ENRICHE », qui est le programme d’autonomisation des femmes de Barefoot College International. Il est composé de modules de formation théorique et pratique sur des sujets tels que la santé et la nutrition, l’inclusion financière, l’alphabétisation numérique, la gestion de l’environnement, les moyens de subsistance durables, ainsi que le développement du leadership. ENRICHE donne aux participantes la capacité de devenir des leaders dans leurs communautés, en leur permettant de former d’autres femmes, ce qui augmente la portée et l’impact de la formation et contribue à créer des communautés plus égalitaires.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie globale de développement durable de DP World, « Notre monde, notre avenir », axée sur l’autonomisation et l’éducation des femmes.

À l’issue du programme, les « Solar Mamas » seront des professionnelles de la pose, de l’entretien et de la réparation d’infrastructures alimentées par l’énergie solaire. Au-delà de la certification, cette formation aide les femmes à devenir des micro- entrepreneuses et à développer une économie durable dans leurs communautés. Pour que le programme soit ouvert à tous, la formation utilise des méthodes d’enseignement innovantes permettant à des femmes ayant un niveau de scolarisation peu élevé de participer.

La promotion 2023 s’appuie sur le succès de la première année du programme, qui a vu 10 femmes de la région de Ranérou obtenir un certificat de qualification en tant que techniciennes en énergie solaire et en maintenance.

Clarence Rodrigues, Directeur général de DP World à Dakar, a déclaré : « Nous sommes fiers de poursuivre ce partenariat fructueux avec Barefoot College International. Il s’inscrit pleinement dans le cadre de nos objectifs de développement durable, axés sur l’éradication de la pauvreté, l’égalité des sexes et les énergies renouvelables. La plupart de ces femmes n’ont pas reçu une éducation scolaire et leurs possibilités d’emplois sont donc limitées. Grâce à cette formation, elles vont acquérir de nouvelles compétences spécialisées et, à terme, une indépendance financière. »

Rodrigo Paris, Directeur général de Barefoot College International – « Nous sommes ravis d’entamer une deuxième année de partenariat avec DP World dans le cadre de cette initiative. La première formation a eu lieu en 2022, et grâce à elle, nous n’avons pas seulement touché 10 femmes, mais aussi leurs communautés respectives. Ce projet est un exemple qui montre comment de tels partenariats peuvent avoir un impact sur les populations vulnérables et inspirer un nouvel espoir. »