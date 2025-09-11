Uploader By Gse7en
Drame à Linguère : Un berger retrouvé mort noyé dans les vallées mortes

11 septembre 2025 Actualité

Le drame a lieu hier mercredi 9 septembre 2025, vers les coups de 13 heures, au village de Kalossy, dans la commune de Yang-Yang (département de Linguère).

En effet, il s’agit d’un berger répondant au nom d ’A .Ba, d’une trentaine d’années , s’est noyé en se baignant dans les vallées fossiles situées à hauteur du village de Kalossy. Informés, les éléments de la Brigade de gendarmes de Yang-Yang se sont déplacés sur les lieux pour constat d’usage.

Ainsi, le corps sans vie du jeune berger A Ba a été repêché des eaux et déposé à la morgue du centre de santé de Dahra par les sapeurs-pompiers.


Samba Khary Ndiaye (Linguere)

