DSC : Lamignou Darou, Pape Mahawa Diouf, Boy Dakar, Gaïndé Macky et Serigne Bada Kémane transférés au TGI de Dakar

2 octobre 2025 Actualité

Arrêtés cette semaine pour des faits assez similaires, Lamignou Darou, Boy Dakar, Gaïndé Macky, Serigne Bada Kémane et Pape Mahawa Diouf ont été acheminés, ce jeudi, par la Division spéciale de cybercriminalité (DSC) vers le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Les trois premiers nommés sont poursuivis pour discours contraire aux bonnes mœurs et injures publiques. Quant au responsable de l’Alliance pour la République (APR) à savoir Pape Mahawa Diouf, il est poursuivi pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles dans le cadre d’une plainte déposée par l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER)

Enfin, Serigne Bada Kémane qui est dans le lot est poursuivi pour propos jugés outrageants à l’endroit du Premier ministre Ousmane Sonko.


El HADJI MODY DIOP

