Dubaï : Ousmane Sonko visite les installations de DP World

Le Premier ministre Ousmane SONKO a visité, ce jeudi à Dubaï, les installations de DP World.

Au cours de cette visite, il a assisté à la signature d’un avenant entre la société portuaire émiratie, le ministère des Finances et du Budget et le Port autonome de Dakar.

Cet accord, signé par le ministre des Finances et du Budget Cheikh Diba et le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, vise à renforcer le partenariat existant entre DP World et le Port autonome de Dakar, ainsi que le port de Ndayane.