Dynastie Faye-Sall: Macky au centre d’une guerre de familles

A quelques mois de la fin de son mandat, c’est le sauve-qui-peut autour de la mouvance présidentielle. Et en premier ce sont les proches du Président Macky Sall. En ce qui concerne l’élection présidentielle de 2024, c’est l’incertitudes totale poussant ces derniers aux dérives car ils ne savent plus à quels saints se vouer surtout sur la candidature mitigée de Macky Sall aux prochaines élections.

Partira t-il , ne partira t-il pas ? Gagnera, ne gagnera pas ? Ce sont toutes ces questions dont les réponses seront issues des urnes en 2024. Mais ces incertitudes créent un sentiment de malaise au sein de la belle-famille et la famille du président qui s’accusent mutuellement d’être à l’origine de la baisse d’audience du Chef de l’Etat dans l’opinion publique. Le Président de la République Macky Sall qui est loin d’être dupe, entrevoit ainsi les signes de sa perte du pouvoir en 2024. Aussi bien des membres de sa famille ainsi que de sa belle-famille sont cités au cœur de gros scandales. Ensuite, ils s’entre-déchirent entre eux. Tout le monde sait qu’entre l’épouse du Chef de l’Etat, Marième Faye et Aliou Sall notamment, le petit frère du Président de la République, leurs rapports n’ont jamais été au beau fixe

Pour des guerres de positionnement, ils sont prêts à tout. Quitte à s’entre-déchirer entre eux. Ce qui n’est certainement pas le souhait du Président de la République qui aurait souhaité les voir tous réunis, afin de voir leurs images s’embellir aux yeux de l’opinion. Aliou Sall, le jeune frère du Président de la République est nommément cité dans un scandale portant sur la signature de contrats à travers l’exploration du pétrole au Sénégal. Jusqu’à présent, les Sénégalais exigent que la lumière soit faite sur cette affaire.

Mansour Faye, un homme décrié partout au Sénégal comme une personne arrogante car il se croit permis de tout. C’est lui qui dans des conditions nébuleuses, a permis au groupe Suez à travers Sen’Eau de nouer un contrat de distribution de l’eau potable à travers les zones urbaines et péri-urbaines du Sénégal au détriment de la Sénégalaise des eaux (SDE) qui en était la titulaire pendant des décennies.

Mansour Faye est cité dans un rapport de la Cour des comptes au sujet de la gestion des fonds de secours sur la Covid-19. Ailleurs, à l’heure actuelle, il aurait été démis de ses fonctions, et traduit tout simplement en justice, pour que la lumière soit faite sur ce rapport de la Cour des comptes l’incriminant.

Trop détesté par les Sénégalais, à cause de ses agissements. Aliou Sall, on ne le sent plus. Il ne sort presque plus depuis qu’il a été battu pitoyablement lors des dernières élections locales à Guédiawaye dont il était le maire sortant. Quant à Marième Faye, l’épouse du Président de la République qui aimait s’afficher publiquement, voilà qu’elle disparait. Marième Faye est devenue invisible, car craignant de se faire huer, si elle s’affiche publiquement.