Dysfonctionnements au SE-CNSA : Les réponses du ministre secrétaire général du gouvernement aux interprétations de Guy Marius Sagna

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le député Guy Marius Sagna a reçu des réponses à ses questions écrites concernant les dysfonctionnements au sein du Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire (SE-CNSA), devenu le secrétariat technique du Conseil national de sécurité alimentaire (ST-CNSA) sous la présidence de Diomaye Faye.

Les dysfonctionnements constatés incluent des recrutements pléthoriques sans base légale, des contrats de prestation maintenant des agents retraités depuis plus de 10 ans, l’absence de grille salariale et d’incohérence dans les rémunérations, des doublons de postes et l’absence d’organigramme.

Dans ses réponses, le ministre Secrétaire général du gouvernement a informé Guy Marius Sagna que les salaires de juillet, août et septembre 2025 ont été intégralement payés et qu’une rallonge de crédit supplémentaire de 238.122.515 FCFA a été effectuée pour assurer le paiement des salaires de la période d’octobre à décembre 2025.

De plus, il a été mis fin aux contrats des retraités, aux contrats des prestataires de services et aux contrats arrivés à terme.

Sur un autre registre, le directeur général de la CDC a, pour sa part, répondu à la question écrite du député Guy Marius Sagna concernant la situation des acquéreurs de la cité CDC de Bambilor. Selon lui, les retards dans la construction des logements sont dus aux dysfonctionnements de la société de réalisation et de travaux, ainsi que de son partenaire technique Physalis.

La CDC, devenue actionnaire majoritaire, va pouvoir corriger ces dysfonctionnements, indique la note. Mais également des audits ont été lancés et le processus de choix des 100 PME pour la finalisation des logements est en cours. Une nouvelle date prévisionnelle de livraison des logements sera communiquée après les audits techniques et la sélection définitive des entreprises intervenantes si on s’en tient aux informations communiquées par le directeur général de la CDC dans sa réponse.

Publié par EL HADJI MODY DIOP