E-Commerce: Pour une démocratisation du marché

La plateforme e-commerce Jumia a fêté hier ses dix ans d’existence en Afrique. Une occasion pour elle de se féliciter, mais également de faire part de son bilan, de ses perspectives, entre autres.

A l’occasion de ses dix années d’existence, la plateforme e-commerce Jumia a réaffirmé sa conviction profonde de révolutionner le commerce en ligne. Il s’agit pour elle de faciliter la vie des Sénégalais en les aidant à faire des achats et à payer des produits aux meilleurs prix. Du moins, c’est ce qu’a indiqué le directeur général de la structure, Mohamed Hapté Sow. « Avec plus d’un milliard de personnes et 500 millions d’internautes en Afrique, Jumia estime que le commerce électronique facilite la vie des gens en les aidant à faire des achats et à payer des millions de produits aux meilleurs prix. « En milieu urbain comme rural, le commerce crée également de nouvelles possibilités de croissance pour les PME et des opportunités d’emploi pour une nouvelle génération», a d’emblée déclaré Mohamed Hapté Sow.

A l’en croire, entre la logistique, le marketing et sur l’informatique, l’économie numérique portée par Jumia Sénégal, a eu des effets positifs sur l’emploi. « Au Sénégal, Jumia a permis la création de plus de 200 emplois directs et plus de 3000 indirects avec notamment plus de 200 vendeurs, 1100 j-forcers et environ une centaine de livreurs. »

« Chaque mois, ce sont des fonds de l’international qui sont injectés au Sénégal et donc qui contribuent à l’économie de manière directe grâce aux partenariats que nous avons avec les startup locales, logistiques, auprès des banques, et des établissements marketings. C’est un bilan très positif qu’on a surtout par rapport à l’apport de l’économie sénégalaise », a renseigné le Dg de Jumia.

Pour autant, Mohamed Hapté Sow et son équipe veulent continuer à propulser la démocratisation et l’adoption de l’E-commerce au Sénégal mais aussi faire en sorte que les Sénégalais puissent disposer des produits et services dont ils ont besoin tout le temps à des prix accessibles et dans le confort maximal.

Le commerce électronique est en plein boom au Sénégal. Déjà en 2015, il est rapporté que 1 million de Sénégalais auraient effectué des achats en ligne. Cela prouve que de plus en plus de Sénégalais s’intéressent à l’achat de produits sur des sites e-commerce. Cela se trouve facilité par les méthodes de paiement incluant le mobile banking ou le paiement à la livraison.

Toutefois, on remarque aujourd’hui de nombreux acteurs qui se lancent dans le secteur du e-commerce au Sénégal. Mais combien ont réellement compris le marché ? Combien ont réellement mis en place une stratégie basée sur la compréhension de leurs acheteurs ou leurs buyers personas ? Connaissent-ils les risques et/ou opportunités du commerce en ligne ? Ce dossier de deux articles tente de répondre à ces questions

