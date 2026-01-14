Eau et développement durable : Le plaidoyer fort du Président Diomaye à Abu Dhabi

Partager Facebook

Dans le cadre de son séjour au Moyen-Orient, Le Président de la République a participé, ce matin, à la table ronde des chefs d’État dans le cadre de l’Abu Dhabi Sustainability Week. Accueilli avec tous les honneurs, Bassirou Diomaye Faye a prononcé l’allocution d’ouverture d’un side event consacré au soutien du processus préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur l’eau, que le Sénégal coorganisera avec les Émirats arabes unis en 2026.

Dans son discours, le Chef de l’État a souligné le caractère stratégique de l’eau, à l’intersection du climat, de la paix, de la sécurité et du développement durable. Sous ce rapport, il a appelé à une mobilisation internationale accrue face aux effets du changement climatique, qui affectent de manière disproportionnée les pays les plus vulnérables, en particulier en Afrique.

Cette rencontre a été aussi l’occasion de se pencher sur la réunion préparatoire de haut niveau prévue à Dakar les 26 et 27 janvier 2026 qui sera une étape déterminante du processus. Cette réunion permettra d’évaluer les progrès réalisés, d’identifier les lacunes persistantes et d’accélérer la mise en œuvre des engagements internationaux relatifs à l’eau, en prélude à la Conférence de 2026.

