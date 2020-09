Édouard Mendy à Chelsea: c’est presque bouclé !

Edouard Mendy est tout proche de signer à Chelsea contre 28 millions d’euros, bonus inclus, selon la presse anglaise.

Chelsea ne s’arrête plus et s’apprête à sortir encore le chéquier pour renforcer son équipe. Après avoir déjà investi plus de 228 millions d’euros cet été, les Blues sont en passe de s’offrir Edouard Mendy, le gardien sénégalais du Stade Rennais.

Selon le Daily Telegraph, l’affaire est quasiment bouclée et devrait rapporter 20 millions d’euros au Stade Rennais. The Guardian confirme et ajoute que le deal pourrait rapporter 28 millions d’euros en tout au club breton, bonus compris. Un sacré coup pour le SRFC, qui l’avait acheté 4 millions à Reims il y a un an (Reims disposerait d’un pourcentage à la revente).