Edouard Mendy: « Al Ahli  un club qui veut toujours gagner et je joue pour gagner des titres »

Présenté comme un nouveau joueur d’Al Ahli (Arabie Saoudite), Edouard Mendy s’est livré avec la chaîne d’Al Ahli sur sa nouvelle aventure professionnelle qui s’ouvre loin des terres européennes.

L’ancien portier des Blues a donné ses impressions sur la Ligue saoudienne qui étend ses tentacules et attire de plus en plus des joueurs de renom. Pour lui, la Saudi Pro League va grandir encore plus dans les saisons à venir. Edou a aussi parlé de la vie à Djeddah qui attise sa curiosité depuis longtemps. Un extrait de l’entretien qu’il a fait avec la chaîne de son nouveau club Al Ahli.

Pourquoi avoir rejoint Al Ahli ?

Al Ahli est un club historique avec une belle histoire et notamment beaucoup de titres. C’est un club qui veut toujours gagner et moi je joue pour gagner des titres. C’est donc un match parfait d’être ici et de défendre les couleurs de cette équipe. Je sais que l’emblème du club c’est le ‘’Lions’’, ça tombe bien, moi aussi je suis un Lion du Sénégal. Je suis prêt à aller chercher les titres avec Al Ahli.

Je sais que ce club est très ambitieux et pour moi, c’était clair dans ma tête que j’allais signer pour ce club historique. J’ai joué en France avec le Stade de Reims et le Stade Rennais. Ensuite je suis parti en Angleterre, à Chelsea et maintenant je suis ici en Arabie Saoudite.

La Saudi Pro League ?

Je pense que la ligue s’améliore de plus en plus. On a vu de grands joueurs débarquer ici. Et cela va se poursuivre avec d’autres grands noms qui vont venir. Aujourd’hui je suis un joueur de la pro League. Faire partie de ce club me fait énormément plaisir. Je suis fier d’avoir rejoint Al Ahli.

La vie en Arabie Saoudite ?

J’ai toujours aimé le Moyen-Orient, c’est vraiment un réel plaisir de vivre ici. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur la vie ici (Djeddah) – je suis sûr que ma famille sera heureuse ici avec le mode de vie, la culture et toutes les belles choses à Djeddah.

L’atmosphère et l’accueil des fans ?

J’ai vu l’atmosphère que procure les supporters ici et quand on est un grand joueur, c’est le genre d’atmosphère que tu rêves de vivre. J’ai vu l’engouement que mon arrivée a suscité auprès des fans. Je l’ai senti à travers leur accueil et les messages que j’ai reçu via Instagram.