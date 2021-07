Edouard Mendy élu meilleur joueur africain

L’ancien gardien de but du Stade de Reims et du Stade Rennais, tout de même absent de la cérémonie, a été choisi comme meilleur joueur africain en 2021. Il devance l’Algérie Riyad Mahrez (Manchester City) et l’Ivoirien Franck Kessié (AC Milan). Une récompense à juste titre qui couronne les 44 matchs et 30 clean-sheets du Lion du Sénégal et qui multiplie ses chances d’être le futur Ballon d’Or Africain.