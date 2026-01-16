Éducation : Le G7 annonce une marche nationale et une grève totale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La tension monte entre le ministère de l’Éducation nationale et les syndicats du G7. Les enseignants sont mécontents du retard dans la signature des décrets des décisionnaires et accusent le gouvernement de faire traîner les choses. Ils estiment que les explications du ministre Moustapha Guirassy sur les lenteurs administratives ne sont pas satisfaisantes.

Face à cette situation, les syndicats du G7 annoncent une mobilisation forte pour protester contre cette situation. Une marche nationale est prévue à Thiès le 22 janvier 2026, suivie d’une grève totale le 23 janvier.

Les points de revendication incluent la signature des décrets, ainsi que l’arrêt des lenteurs administratives.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com