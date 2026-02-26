Éducation : Le G7 lance son 5e plan d’action

En grève depuis plus d’un mois, le groupe des 7 syndicats de l’éducation appelé le G7 a annoncé un plan d’action pour les prochains jours malgré la ponction des salaires constatée ce mois de février.
Après un débrayage hier mercredi à 9H suivi d’assemblées générales départementales, une grève totale est prévue ce jeudi 26 février. De même, un débrayage à 9h est annoncé ce lundi 02 mars et autre débrayage aura lieu le mardi 03 mars 2026 suivi de rassemblements au niveau des inspections d’académie. Enfin, une grève totale est prévue le vendredi 6 mars 2026.
Le G7 appelle les enseignants à maintenir, dans la foulée, le boycott des évaluations, des cellules d’animation pédagogique, de la formation initiale des élèves-maîtres et des activités sportives.
Publié par EL HADJI MODY DIOP
L’Etat doit appliquer rigoureusement les textes qui interdisent à un enseignant d’exercer doublement , qui constituent une injustice l’on ne peut être dans le public en meme temps dans le privé. Soit on est dans le public ou dans le privé. Le cumul ou ( khar matt) l’Etat doit l’arreter de facto car ce sera une injustice par rapport au public. On cesse de donner des cours dans le public pour continuer à le faire dans le privé , une manière de défavoriser les éleves du public. IL faudra les pousser à choisir, le cumul ne sera plus possible. Le prytanée Militaire de Saint louis est dans le public mais jamais en gréve , raison pour laquelle cette école est toujours dans l’excellence. Nous notons que ces gréves à répétition , on les voit jamais en Afrique.