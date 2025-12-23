Éducation : Le Président Diomaye pose la première pierre du LYNAQE de Ziguinchor

Partager Facebook

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a posé la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Ziguinchor, ce matin à Sindone. Ce projet structurant du ministère de l’éducation nationale vise à offrir aux élèves un cadre d’apprentissage d’excellence, fondé sur la rigueur, la discipline, la qualité pédagogique et l’égalité des chances.

Le LYNAQE de Ziguinchor sera construit sur un site de 10 hectares et comprendra des infrastructures modernes telles que des blocs pédagogiques, une administration, une bibliothèque numérique, des internats séparés pour filles et garçons, un réfectoire, une infirmerie, un amphithéâtre, des terrains multisports, un terrain de football réglementaire, une piste d’athlétisme, des logements administratifs, des parkings, ainsi que des infrastructures d’appui, dont une mini-centrale solaire et un château d’eau.

Le coût global du projet, incluant la construction et l’équipement, est estimé à 10,1 milliards de francs CFA, entièrement financé par l’État du Sénégal, avec l’appui de ressources extérieures.

Publié par EL HADJI MODY DIOP