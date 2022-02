Egypte : Salah promet déjà une revanche sur le Sénégal

Battus par le Sénégal dimanche au Stade d’Olembe (0-0, 2-4 tab), l’Egypte et Mohamed Salah ont perdu une deuxième finale de la CAN en l’espace de trois éditions. Après avoir accusé le coup quelques minutes sur la pelouse, l’ailier de Liverpool a rapidement relevé la tête. En bon capitaine, le Pharaon a pris la parole dans le vestiaire après la rencontre et promis une revanche sur les Lions.

«On a joué quatre matches de 120 minutes en l’espace de douze jours ! Maintenant, cela appartient au passé et nous aurons notre revanche sur eux inchallah !», a lancé l’Egyptien devant ses coéquipiers. Avant le barrage pour la Coupe du monde 2022 qui opposera les deux pays les 23 et 29 mars, le ton est donné !

