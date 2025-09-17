Uploader By Gse7en
Ejection d’Aminata Mb. Nidaye du PS : Verdict le 29 septembre

17 septembre 2025 Rewmi.com

Me tribunal des référés a examiné hier, lundi, le dossier opposant Aminata Mbengue Ndiaye et ses camarades socialistes à la direction du Parti socialiste (PS). Le verdict a toutefois été différé et sera rendu le 29 septembre prochain.

Selon les informations rendues publiques ce mardi par le journal Les Echos, la mobilisation n’a pas été à la hauteur du côté de la direction du parti, plusieurs responsables étant absents à l’audience. En revanche, le camp des « rebelles » a marqué sa présence en nombre pour soutenir ses représentants.

L’absence de Me Aissata Tall Sall a été remarquée. La défense du PS a finalement été assurée par Me Barro, qui a plaidé face à Me Elhadji Diouf. Ce dernier n’a pas ménagé ses critiques envers la direction du parti.


Pour rappel, la secrétaire générale par-intérim du parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, est poursuivie en justice par les membres de son parti qui dénoncent la prolongation illégale de son intérim en violation des articles 25 et 30 des statuts entre autres griefs.

