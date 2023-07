El Hadji Malick Guèye félicite le Président Macky et adoube Idy

Ça y est. Le Président de la République Macky Sall renonce à se présenter à la prochaine Présidentielle de 2024.Une attitude positivement appréciée par son Conseiller spécial El Hadji Malick Guèye. A en croire le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal »: »Le Président Macky sort par la grande porte. En décidant de ne pas se présenter à la prochaine échéance, il vient de faire preuve de maturité et de haut sens du devoir. Il mérite des félicitations et remerciements du peuple. Macky avec ce sage comportement sera vu comme un modèle pour l’Afrique et le Sénégal », réagit l’ancien député libéral.

Évoquant le cas d’Idrissa Seck, El Hadji Malick Guèye, dira: »Comme je l’ai toujours soutenu, après le Président Macky, Idrissa Seck est le seul qui puise mener le gouvernail le Sénégal. C’est un vrai homme d’Etat capable de parachever l’immense œuvre de construction déjà entamée par le régime marron-beige. Que tout le monde le soutienne pour sauver notre cher pays des actions nocives des forces occultes ».