El Hadji Malick Guèye (Lat Mingué): »Idrissa Seck est le candidat idéal pour parachever l’immense oeuvre du Président Macky… »

Pour la prochaine Présidentielle de 2024, El Hadji Malick Guèye a déjà choisi son camp. L’ancien député libéral originaire de Lat Mingué est d’avis qu’Idrissa Seck, le patron du parti « Rewmi » est la seule personne dans le landerneau politique actuelle qui est capable de parachever l’immense travail entrepris par le Président de la République Macky Sall: » J’interpelle le PDS et l’APR de ne pas écouter les oiseaux de mauvais augure. Aujourd’hui, Idrissa Seck est le candidat idéal pour parachever l’œuvre gigantesque du Président Macky. Qu’on ne se laisse donc pas manipuler. Le Sénégal est à la croisée des chemins et tout mauvais choix peut le conduire vers l’échafaud », a lancé avec verve le Président du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal ». Et le Conseil spécial du Président Macky, de louer les hautes qualités humaines de l’ancien Président du CESE et,non moins, ex-Maire de Thiès: »Ceux qui vous téléphonent pour raconter des bobards sont de très mauvaise foi. La réunification de la grande famille libérale est plus qu’une nécessité pour faire honneur au Président Me Abdoulaye Wade qui souhaite que « ses » filles et fils restent au pouvoir pendant 50 ans. 2024, est le moment rêvé pour matérialiser ce voeu et Idrissa Seck pourra être l’élément déclencheur de cette dynamique ».

Au finish, El Hadji Malick Guèye, de dire: » Idrissa Seck est un leader de grand empan. Il a de l’expérience, de la compétence requise pour mettre le Sénégal vers l’émergence. Il est alors le candidat de raison pour 2024″, s’est expliqué l’ancien Président de la Fédération départementale PDS de Kaolack ,par ailleurs, ex-Conseiller du Président Wade pour le Proche et le Moyen Orient.