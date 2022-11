El Hadji Malick Guèye, nouveau phénomène du landerneau politique dans le Saloum…

Après avoir fait foule, sans remonter si loin, dans son fief politique de Lat Mingué, El Hadji Malick Guèye a réédité le coup, ce week-end, à Paymar (Commune de Ndiédieng, dép. de Kaolack). Lors d’un meeting-sargal, le nouvellement nommé Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall a pris fait et cause pour lui et, non sans, lancer des mitraillettes dans le jardin de l’opposition : »Je m’honore de l’organisation de cette grande manifestation sargal suite à ma nomination comme Conseiller spécial du Président Macky. C’est le Saloum qui est honoré. Je tiens à préciser que le Président Macky porte notre localité dans le cœur. Nous devons alors tous le soutenir pour la réussite de sa noble mission pour le Sénégal », a dit l’ancien député libéral au bon milieu d’une foule entièrement acquise à sa cause. Le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », de se faire le porte-voix des populations de la localité-hôte : » Paymar doit émerger et il émergera. Je vais faire de mon mieux pour le sortir de l’ornière en facilitant son électrification, adduction d’eau et autres préoccupations prégnantes », promet-il avant de flinguer l’opposition : »Je dis à qui veut l’entendre que j’accompagnerai la politique de son Excellence Monsieur Macky Sall pour le développement du Sénégal. Il est en bonne route car ses nombreux programmes et projets novateurs l’illustrent. Que cherche vraiment l’opposition qui s’agite sans raison ? Il faut qu’elle arrête de faire dans la politique politicienne. Un Sonko qui a maille à partir avec la jeune fille Adji Sarr,pourquoi veut-on y mêler le Président Macky ? Nous allons les faire face par ce que nous avons la lourde responsabilité de sauver le pays de ces aventuriers sans foi ni loi » , peste El Hadji Malick Guèye.

Rappelons qu’El Hadji Malick Guèye, considéré comme un nouveau phénomène de la politique à Kaolack et,notamment, dans le grand pôle du Sine, continue de drainer des foules. Récemment, il a chipé dans le grenier de l’opposition. Un soutien sûr pour le Président Macky.