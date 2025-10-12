El Malick Ndiaye au Fmi: «Si vous venez nous avancerons, si vous ne venez pas nous avancerons… »

Uploader By Gse7en
12 octobre 2025 Actualité

El Malick Ndiaye, le président de l’Assemblée nationale, a présidé, ce samedi, une cérémonie de distribution de prix à Yang Yang. Il en a profité pour adresser un message aux institutions de Bretton Woods.

«Le plan de redressement, que nous avons lancé, montre que vous, les institutions de Bretton Woods, Fmi, banque mondiale et autres, nous voulons bien travailler avec vous, nous voulons que vous nous souteniez, mais on ne vous attendra pas», a-t-il martelé.

Et d’enchaîner : «Si vous venez nous avancerons, si vous ne venez pas nous avancerons tout de même. Donc venez qu’on avance ensemble sinon nous donnerons l’exemple aux autres pays et ce ne sera pas bénéfique pour vous», dit-il.


Le président de l’Assemblée nationale affirme que le gouvernement est en train de travailler, malgré la difficulté de la situation. «La dette, c’est vrai qu’elle est colossale mais elle ne nous empêche pas de travailler», affirme le patron du législatif.

