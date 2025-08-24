Election du maire de Dakar ce lundi : le dernier baroud d’honneur de Barth’ !

Dans la longue lutte qui l’oppose à l’État sénégalais, la démarche a tout du baroud d’honneur. Le maire élu, et déchu, de Dakar, Barthélémy Dias, tente de faire annuler une réunion du conseil municipal, dont il a été exclu en novembre dernier. Sa requête sera étudiée, ce lundi, à 9 heures, soit une heure avant le vote prévu ce 25 août.

L’opposant avait saisi, avant-hier, jeudi 21 août 2025, la juridiction suprême pour demander un sursis à l’exécution de la décision du Préfet de Dakar visant à organiser, ce lundi 25 août 2025, l’élection du nouveau maire de la ville de Dakar. Dans sa requête, le président du mouvement Sénégal Bi Nu Bokk a également transmis une copie de son recours aux fins d’excès de pouvoir, qu’il avait déposé auprès de la Cour suprême le 2 janvier 2025 pour contester la décision prise le 11 décembre 2024 par le Préfet de Dakar, le déclarant démissionnaire de son mandat de conseiller municipal.

Ainsi, ce lundi, la Cour Suprême va-t-elle statuer sur le référé-suspension introduit par Barthélémy Dias afin de déterminer si sa requête est fondée en droit. Cette séance, qui se tient le même jour que la réunion du Conseil municipal consacrée à l’élection du nouveau maire de Dakar, n’interrompt pas le processus électoral pour le remplacement de Barthélémy Dias.

Selon les spécialistes du droit administratif, la décision de la Cour Suprême ne suspend pas le processus électoral. Barthélémy Dias a simplement été autorisé à assigner à bref délai, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 83 de la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour Suprême, modifiée par la loi organique n°2022-16 du 23 mai 2022, qui stipule : « Dans les cas qui requièrent célérité, le Premier Président ou le juge qu’il désigne peut, par ordonnance rendue sur requête, autoriser la signification à bref délai et fixer la date à laquelle l’affaire sera débattue. »

Bien que la Cour Suprême n’a pas ordonné la suspension du processus pour l’élection du nouveau maire de Dakar, sa séance de ce lundi matin pourrait influencer l’issue du processus en cours pour le remplacement de Barthélémy Dias à la mairie de Dakar.

Si la Cour suprême accède à la requête de Barthélémy Dias en demandant la suspension de la réunion du conseil municipal, l’élection du maire de Dakar n’aura pas lieu. Même si l’élection du maire de Dakar est effective après la décision de la Cour suprême faisant de la requête de Barthélémy Dias, l’élection sera dépourvue de fondement juridique, confie un juriste sous le sceau de l’anonymat.

« Si la suspension est accordée, l’acte administratif cesse immédiatement de produire ses effets. Et, si elle est rejetée, la décision contestée continue de s’appliquer», ajoute-t-il. Non sans préciser que les ordonnances du juge des référés sont définitives et ne peuvent être attaquées.

A souligner que la Cour suprême statuera le 18 septembre 2025 sur le fond de la requête de Barthélémy Dias aux fins d’excès de pouvoir qu’il avait déposée le 2 janvier 2025 pour contester la décision prise le 11 décembre 2024 par le Préfet de Dakar, le déclarant démissionnaire de son mandat de conseiller municipal.

« Qu’adviendra-t-il si, à l’audience du 18 septembre 2025, la Cour suprême annule la décision du Préfet de Dakar portant déclaration de démission du mandat de conseiller municipal de la ville de Dakar concernant Barthélémy Dias ? » Barthélémy Dias va récupérer son poste de maire de Dakar.