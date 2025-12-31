Élection présidentielle en Guinée : Mamadi Doumbouya largement en tête

Partager Facebook

Le général Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle de dimanche dernier en Guinée, avec 86,72% des voix, selon les résultats provisoires annoncés par la Direction générale des élections (DGE). Il succède ainsi à Alpha Condé, renversé par un coup d’État en septembre 2021.

Doumbouya, qui a mené une transition de quatre ans, est suivi de loin par Abdoulaye Yéro Baldé, arrivé deuxième avec 6,59% des voix, et Faya Lansana Millimouno, troisième avec 2,04% des voix. Le taux de participation a atteint 80,95%.

Ces résultats provisoires doivent être validés par la Cour suprême avant d’être définitifs. La DGE a salué le bon déroulement du scrutin et la forte mobilisation des électeurs.

Publié par EL HADJI MODY DIOP