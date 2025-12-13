Élections en Guinée Bissau : 17 organisations de la société civile exigent de la CEDEAO la publication des résultats

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À la veille de la 68ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) prévue, ce dimanche 14 décembre 2025 à Abuja, dix-sept organisations et mouvements de la société civile d’Afrique de l’ouest ont publié une déclaration conjointe, exprimant leur vive préoccupation face à la situation politique en Guinée-Bissau.

Dans ce communiqué, les signataires dénoncent fermement la prise du pouvoir par les militaires le 26 novembre 2025, qu’ils qualifient de « complot d’État » orchestré par l’ancien président Umaro Sissoco Embaló, visant à entraver la publication officielle des résultats des élections présidentielles et législatives tenues le 23 novembre 2025.

Les organisations de la société civile exigent de la CEDEAO qu’elle publie sans délai les résultats des élections, permettant ainsi au peuple bissau-guinéen de connaître les résultats de son choix et d’initier une première alternance démocratique pacifique. Dans la même veine, elles demandent à l’organisation sous-régionale d’exerce une pression accrue sur les autorités militaires pour qu’elles respectent la volonté populaire et de prendre des sanctions ciblées contre les auteurs, co-auteurs et complices de ce « complot d’État ».

Par ailleurs, les signataires appellent les autorités militaires de la Guinée-Bissau à libérer immédiatement l’opposant Domingos Simões Pereira, ancien Premier ministre, ainsi que toutes les personnalités politiques détenues arbitrairement et de collaborer étroitement avec la CEDEAO et la communauté internationale pour faciliter l’investiture du Président démocratiquement élu.

« La publication des résultats des élections et le respect de la volonté du peuple bissau-guinéen sont les seuls moyens de garantir la stabilité et la paix en Guinée-Bissau », concluent les organisations.

Publié par EL HADJI MODY DIOP