Elections Locales: La coalition And Nawle/ And Liguey dénonce les comploteurs

C’est avec surprise que le directoire de campagne de la coalition And Nawlé du président Serigne Mboup apprenait le dimanche 28 Novembre 2021 d’un journal en ligne du pays, le retrait de ses rangs d’une structure dénommée « Génération pour République » (GPR): un subterfuge, certainement pour mieux ferrer et entrer dans les grâces du repu « candidat » de l’autre camp, désormais moqueusement surnommé par les kaolackois » Ndobine » ou encore, « Nakhma ».

La vérité est que cette « génération » dirigée par Abdoulaye Gueye, n’a jamais été reconnue par notre staff. Certes ce sieur a approché le président Serigne Mboup pour intégrer notre coalition, mais cette procédure n’a pas été finalisée par notre direction. Car très vite notre comité consultatif qui filtre les ralliements, a détecté le parfum propre aux chasseurs de primes. Ils ne peuvent avoir leur place autour du patriote et kaolackois bon teint, Serigne Mboup.

Cependant, puisque toutes les pommes de terre dans le sac ne peuvent pas être pourries en même temps, le coordonnateur régional de cette structure, Moustapha Ndiaye en l’occurrence, a été retenu sur notre liste. Il est le seul à être choisi, ceci pour ses valeurs morales. Car la candidature de notre désintéressé leader pour briguer les suffrages de ses concitoyens est une demande populaire, parce que le président Serigne Mboup n’est pas de la race des politiciens qui vivent sur le dos des électeurs et contribuables.

Son sacerdoce était et demeure de servir son prochain, ses concitoyens et la nation sénégalaise. Une intégrité qui dérange ceux d’en face. Pour preuve la députée « par accident » Awa Gueye, s’est payée une sortie dans les colonnes d’un quotidien de la place « pour demander des comptes par rapport à la gestion de coeur de Kaolack »! En vérité, cette « amie » obligée de Mamadou Ndiaye Rahma cherche désespérément à divertir la galerie. Marionnette comme ces inconnues tapies derrière la « GPR », Mme Gueye tente probablement d’étouffer les scandales et abus fonciers éclabousse leur nouveau ‘mentor » et contre lequel tous les kaolackois honnêtes s’insurgent.

C’est pour éviter ce fatal débat pour le candidat que des « politiciens professionnels’ comme une certain Moussa Fall « ennemi » de son propre « demi-frère’ , cherchent à freiner la marche irrémédiable de Serigne Mboup vers la magistrature suprême de la ville de Kaolack.