The opponent Ousmane Sonko, mayor of Ziguinchor, speaks during a rally of the Senegalese opposition at the Place de l'Obelisque in Dakar, on June 8, 2022. - Senegal's main opposition leader Ousmane Sonko said on June 7, 2022 he was determined to defy a possible ban on demonstrations on June 8, 2022 with his supporters against the rejection of his list for the upcoming legislative elections. (Photo by SEYLLOU / AFP)

Elections Présidentielle de 2024 : Ousmane Sonko signe et persiste « Je suis éligible » Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a appelé ce vendredi les responsables de son parti à surseoir à la cérémonie d'investiture qui devait être organisée ce samedi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. À la place, il appelle ses militants à organiser un concert de casseroles et à arborer du rouge pour marquer leur « désaccord avec les agissements de Macky Sall et son régime ». Le leader des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Ousmane Sonko est « éligible » pour l'élection présidentielle de février 2024. « Je suis toujours éligible pour la prochaine présidentielle. (..) Ils veulent m'empêcher de participer à l'élection présidentielle mais ils ne le peuvent pas », a-t-il fait savoir dans une déclaration télévisée. Faisant une déclaration ce vendredi, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, n'a pas manqué de souligner l'échec de son fils au baccalauréat. Selon lui, c'est en partie à cause du président Macky Sall qu'il a été recalé. «Macky Sall a transposé sa haine sur ma famille. Mon fils a passé son baccalauréat cette année, mais il a échoué et je rends grâce à Dieu », a-t-il déclaré. Ousmane Sonko a terminé sa déclaration de ce vendredi en ouvrant les portes de Pastef aux responsables du parti au pouvoir, l'APR. Du moins ceux qui ont les « mains propres ». Il leur a demandé de le rejoindre pour construire ensemble le Sénégal à partir de février 2024. « Ceux d'entre vous qui avez les mains propres, nous sommes prêts à travailler avec vous. Macky Sall est déjà par terre. Ne le laissez pas vous entraîner dans sa chute », a-t-il lancé.

