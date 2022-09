Elections Présidentielles 2024: Macky Sall cherche t-il à reconfigurer la scène politique?

Les polémiques sur la candidature de Macky Sall à un 3ème mandat suscite toujours le doute chez bon nombre de Sénégalais mais aussi dans la scène politique. Une éventuelle participation du Président Macky Sall à l’élection présidentielle de 2024 se dessine mais aujourd’hui face à la menace « Sonko », Macky Sall ne peut plus cacher son jeu.

Macky Sall se présentera t-il pour une troisième candidature consécutive malgré l’article 27 de la constitution qui stipule que « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs »? En tout cas, Macky Sall cherche par tous les moyens pour mettre des bâtons dans les roues de Sonko, et ses actions vont dans le sens qu’il va briguer un troisième mandat en 2024 tout en cherchant à disperser les voix au sein de l’opposition. Pour preuve, on informe que le Chef de l’Etat aurait demandé ce mercredi au ministre de la Justice d’examiner, « dans les meilleurs délais », les possibilités et le schéma adéquat pour l’amnistie de Khalifa Sall et de Karim Wade.

Et cela venait à être réalisé les cartes vont être à nouveau redistribuées au sein de l’opposition, avec la loi amnistiant les faits imputés à Karim Wade et Khalifa Sall. Macky Sall est sûr de son fait car le patron de l’APR veut éclater l’électorat de Ousmane Sonko. De l’autre coté nos confrères de Xibaaru informe que Mame Mbaye Niang a fait une sortie pour déclarer publiquement que « juridiquement, rien n’empêche à Macky Sall de se présenter » lors de cette échéance. A moins de deux ans de 2024, la mouvance présidentielle n’a guère de temps pour préparer un candidat autre que Macky Sall, et le mettre sur la sellette. Donc, c’est lui Macky Sall qui va être le candidat de Benno Bokk Yaakaar.

Et contrairement à Me Abdoulaye Wade, Macky Sall ne se contente pas seulement de forcer pour briguer un troisième mandat, mais il se donne les moyens pour obtenir la victoire en 2024. Déjà, en faisant adopter par l’Assemblée nationale, la loi portant amnistie des faits de personnes ayant perdu leur droit de vote, il fait un pas allant dans ce sens, en attendant de trouver encore d’autres ruses qui vont lui assurer totalement la victoire…