Électrification de Mbayène Thiasdé: Les populations saluent le geste

Ouf de soulagement des populations de Mbayène Thiasdé une localité de la commune de Kamb (département de Linguere) .Et pour cause longtemps resté dans le noir, Mbayène Thiasdé est depuis hier enté dans l’ère de l’électricité. En effet, hier mardi 22 avril 2025 une date inoubliable chez les habitants de ce village ( Mbayène Thiasdé) car cette date coïncide avec la mise en service de l’électricité dans la localité.

Venu présider la cérémonie de mise en service de l’électricité à Mbayène Thiasdé, le coordonnateur national du PUDC Gade Kounta se satisfait de la forte mobilisation des populations. Dans son discours, Gade Kounta de rappeler que le gouvernement du Sénégal sous l’impulsion de son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, ambitionne d’atteindre l’accès universel au service électrique au monde rural. Selon ce dernier, par un programme dénommé PUDC( programme d’urgence de développement communautaire), l’État apporte sa contribution en mettant en place un projet d’électrification de 2000 villages. En clair, dans sa communication, le coordonnateur national du PUDC de dire que le système à Mbayène Thiasdé est composé de deux réseaux : le premier c’est en MT( Moyenne Tension) qui s’étend sur plus de 6 km , ce système est supporté par des poteaux en béton armé qui sont au nombre de 52, Le deuxième système est un réseau (basse tension) qui s’étend sur 2 km supporté par 51 poteaux électriques .Gade Kounta a profité de l’opportunité pour inviter les populations de Mbayène Thiasdé à s’approprier le périmètre agricole mis en place également par le PUDC non sans demander au maire de Kamb d’accompagner les populations pour une gestion efficiente .

Quant à l’edile de Kamb Birame Ba, dans son discours , a salué et remercié le coordonnateur national du PUDC Gade Kounta de son déplacement. A l’occasion, au nom des populations de Mbayène Thiasdé, le Maire Birame Ba dira chapeau au Chef de l’État Bassirou Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko pour ce geste (électrification de Mbayène Thiasdé) qui a été une vieille doléance dans le milieu. Poursuivant, grâce au PUDC et à l’État du Sénégal l’avènement de l’électricité à Mbayène Thiasdé ,va considérablement booster l’économie locale mais aussi ça va améliorer nettement les conditions de vie et d’existence des populations. Mieux le premier magistrat de Kamb de souligner que<< l’électricité est une nécessité, un luxe, bref un vecteur du développement économique et social dans la société >> Selon lui , aujourd’hui , l’économie doit bouger à Mbayène Thiasdé car les populations vont désormais s’adonner à des activités génératrices de revenus , le vol de bétail reste un mauvais souvenir .Avec le PUDC, Birame Ba de préciser que les inégalités sociales sont terminées car avec ce programme (PUDC), l’ on a l’ accès à l’électricité, à l’eau dans le monde rural ce qui va alléger la souffrance des femmes.

A noter que tout n’est pas rose à Mbayene Thiasde, ainsi en marge de la cérémonie de mise en service de l’électricité, les populations ont soulevé une batterie de doléances notamment l’extension du réseau téléphonique, l’allongement de la piste latérite Thiankhe ,- Mbayene Thiasde longue de 7 km, le bitumage de la route Boulal – Mbayene Thiasde distante de 16 km, l’érection de la case de santé en poste de santé et l’affection d’une matrone, d’une sage femme, la construction d’une maternité entre autres.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)