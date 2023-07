Emeutes : C’est bien la France qui arme le Sénégal

Après les violents heurts du mois de juin dernier, le site d’information Politis.fr a mené une enquête qui révèle que la France « a continué de livrer des armes au Sénégal pour mater sa population après la répression violente de l’opposition en 2021. »

L’enquête a permis audit site d’information, qui a exploité des images et vidéos publiées sur les réseaux sociaux, d’identifier trois type de grenades lacrymogènes, quatre lanceurs de grenades et au moins un véhicule blindé fabriqués en France. Selon Politis.Fr, ces munitions sont fournies par Alsetex, du groupe Etienne-Lacroix. Il est l’un des principaux producteurs français de grenade lacrymogène.

Mieux, le site d’information révèle que des grenades assourdissantes lacrymogène GM2L d’Alsetex ont été utilisées, le 03 juin dernier à Mbao, par les forces de défense et de sécurité. Ce, après avoir exploité une image fournie par un témoin. Entre le 15 mai et le 03 juin 2023, ces grenades de types GM2L ont également été aperçues à Dakar et à Ziguinchor.

La grenade GM2L, avec 15 g de produit lacrymogène, explose avec un effet sonore de 160 décibels à 10 mètres. Au-dessus de 135 décibels, de graves lésions auditives irréversibles peuvent se produire. Mieux, cette arme est connue en France pour être la grenade la plus puissante de l’arsenal des FDS et pour être responsable de plusieurs mutilations, révèle Politis.

Le 1er juin dernier, d’autres armes d’Alsetex, différentes du GM2L, ont également été repérées dans la capitale sénégalaise. Il s’agit du Cougar 12 composé de douze canons plutôt que d’un seul, il ne se porte pas à la main, mais se place sur le toit d’un véhicule et peut tirer des grenades en série. Ici, il est placé sur un blindé français : le Dagger ou PVP du fabricant Arquus. En 2017, le Sénégal en avait acheté 17.

D’autres entreprises ont également fournies des armes, selon les informations de Politis.fr. A l’UCAD, le 1er juin 2023, jour de la condamnation de Ousmane Sonko à deux ans d’emprisonnement ferme pour « corruption de la jeunesse » dans le cadre du dossier Sweet Beauté, « sur une photo de l’agence AFP, un policier tient un lance-grenade dans une main. Il porte aussi sur lui des grenades lacrymogènes identifiables au DPR (Délégation parlementaire au renseignement) qui dépassent de ses poches. Au même endroit, ce policier est photographié, cette fois-ci par AP, en train de tirer une grenade lacrymogène CM6 de Alsetex. », selon Politis.

Le grenade 56 est conçu par la marque Lebel, branche sécurité et défense de Verney-Carron, fabricant du célèbre Flash-Ball français aussi présent au Sénégal, selon ledit site d’information. Et ce n’est pas tout ! Le grande de type MP7 fabriqué par l’entreprise Nobel Sport Sécurité fabriquée en 2021 est également identifié par Politis qui a interrogé le responsable marketing et ventes d’Alsetex. Ce dernier a refusé de répondre.

Toutefois le site français indique que la France a dû donner son feu vert pour que ces armes puissent être utilisées au Sénégal. « Les grenades GM2L et les lanceurs rentrent dans la catégorie des armes classées comme matériel de guerre. Pour Alsetex et Lebel, il leur faut alors obtenir une licence d’exportation de matériels de guerre (LEMG), pour vendre au Sénégal. L’obtention de ces autorisations passe par la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), dirigée par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). À la fin, c’est le Premier ministre qui délivre directement la licence d’exportation« , peut-on lire dans le site d’information Politis.

Il ajoute que : « chaque année, dans un rapport au Parlement publié par le ministère des Armées, le nombre et les montants des licences d’exportations des matériels de guerre sont communiqués. Pour le Sénégal, depuis 2016, 47 748 952 Eurosport de licences ont été autorisées pour du matériel de catégorie ML2 dans laquelle rentrent les lance-grenades et 118 813 231 euros pour la catégorie ML3, qui comprend les grenades explosives tirées au lanceur. »