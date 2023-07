Emeutes du mois de Juin: les commanditaires dans le viseur du chef de l’État

Le chef de l’Etat a saisi l’occasion de son message adressé hier à la Nation pour revenir sur les douloureux évènements du mois de juin dernier, suite à la condamnation du président du Pastef à deux ans de prison ferme. Macky Sall qui s’est incliné devant la mémoire des disparus a promis de sévir et vise surtout les commanditaires de ces émeutes.



« Je ne transigerai pas avec les fossoyeurs de la nation ». Macky Sall annonce ainsi la couleur face « aux auteurs, aux complices et aux commanditaires » des violences meurtrières enregistrées au Sénégal entre le 1er et le 3 juin dernier. Pour le chef de l’Etat qui dit « s’incliner à nouveau » devant la mémoire des enfants qui ont tragiquement perdu la vie, « la vie de (nos) concitoyens ne peut être sacrifiée sur l’autel d’intérêts politiques ».

Promettant que force restera à la loi, le président de la République insiste sur la nécessité de donner suite aux enquêtes en cours. « Je redis avec fermeté que les auteurs, les commanditaires, les complices répondront de leurs actes inqualifiables devant la justice », a promis Macky Sall qui rappelle promet également « toute la lumière sur ces événements et sur les forces occultes qui veulent ébranler notre pays ». Toujours selon le chef de l’Etat, « rien ni aucune revendication ne saurait justifier qu’on tue, qu’on diffuse des messages de haine et de violence dans les réseaux sociaux, qu’on saccage et brûle des biens publics et privés, y compris des moyens de transport, des commerces, des lieux de culte, des domiciles, des Consulats, des ambulances même un corbillard, des universités et des écoles comme pour éteindre la lumière du savoir, réduire au silence notre élite et notre relève scientifiques et intellectuelles et plonger notre pays dans les ténèbres de l’obscurantisme ». « Pour ma part, j’affirme ici que je ne transigerai pas avec des fossoyeurs de la nation, de l’État, de la République. Ce serait trahir mon serment constitutionnel », a-t-il insisté.

Dans la foulée, le chef de l’Etat a promis un soutien de l’Etat aux nombreuses victimes de ces événements ; une sorte de saluer les efforts de « toutes celles et tous ceux plongés aujourd’hui dans la détresse, parce que leurs emplois sont perdus ou menacés ». « C’est le Sénégal qui se lève tôt, qui travaille dur toute la journée et qui se couche tard qui est ainsi atteint », regrette le président Macky Sall.

