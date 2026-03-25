Emprunt « secret » de 650 millions d’euros : Les graves accusations de Madiambal Diagne contre le PM Sonko

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La polémique ne désenfle pas après la révélation du « Financial Times » sur un emprunt « secret » contracté par le gouvernement du Sénégal.

Le quotidien britannique rapporte, en effet, que l’État sénégalais a mobilisé 650 millions d’euros auprès d’institutions internationales à travers des mécanismes financiers dits « opaques ». Ces opérations de « Total Return Swaps », non communiquées aux députés, auraient servi de levier d’urgence pour stabiliser les finances publiques et éviter une cessation de paiement.

Depuis Paris où il est en bras de fer avec l’État du Sénégal qui peine à obtenir son extradition, le journaliste Madiambal Diagne suit de près cette actualité brûlante qui fait jaser dans les chaumières au Sénégal. Le très réseauté administrateur du journal « Le Quotidien » fait une grave révélation sur ce dossier qui risque de faire monter la polémique d’un cran.

« C’est cet homme, Khaldoon Al Mubarak, qui a financé l’opération du Swap controversé. Ousmane Sonko a gagé le pétrole et le gaz du Sénégal et a offert au président de Manchester City de vastes terres pour un centre sportif à Mbour. Le PM a voulu aussi placer son fils footballeur », révèle Madiambal Diagne affichant la photo de l’homme d’affaires émiratie dans un post sur le réseau social X. a écrit Seneweb.

D’après Madiambal, il ressort des échanges écrits entre le PM sénégalais et l’homme d’affaires émirati, dont il a possession, que « Sonko lui proposait un deal total de 7,75 milliards de dollars pour des projets : logements (2 milliards de dollars), raffinerie d’or (1,5 milliard de dollars), infrastructures à Diamniadio DGPU (1,75 milliard de dollars), projets Promovilles (1 milliard de dollars), pétrole et gaz (1,5 milliard de dollars) ».