En détention provisoire: La RSF réclame la ‘’libération immédiate’’ du journaliste Pape Alé Niang

Reporters sans frontières (RSF) a appelé mercredi à la ’’libération immédiate’’ du journaliste sénégalais Pape Alé Niang, en dénonçant la ‘’persécution judiciaire’’ dont le directeur du site d’information Dakar matin ferait l’objet.

Dans un communiqué parvenu , Reporters sans frontières ‘’dénonce la persécution judiciaire d’un journaliste critique incarcéré pour la troisième fois en moins d’un an et appelle à sa libération immédiate’’, indique le communiqué. RSF rappelle dans le même temps qu’il s’agit de la troisième ‘’détention arbitraire’’ en moins d’un an du journaliste-chroniqueur.

Pape Alé Niang a été placé sous mandat de dépôt mardi à l’issue de son audition par un juge. Il a été arrêté samedi pour appel à l’insurrection. Il lui est reproché d’avoir fait un live Facebook sur le compte du son site pour commenter l’arrestation la veille de l’opposant Ousmane Sonko.

Citant son avocat, Me Moussa Sarr, RSF décrit un Pape Alé Niang ‘’affaibli’’ par une grève de la faim de protestation entamé depuis son placement sous mandat de dépôt. Nécessitant son transfèrement dans un pavillon spécial de l’hôpital Aristide le Dantec, en centre-ville de Dakar.

Reporter sans frontières a également dénoncé ‘’une violation flagrante du droit du public à l’information’’ à travers la restriction par le gouvernement de l’internet par données mobiles au Sénégal depuis lundi.

Pour la deuxième fois en moins de deux mois, sous couvert de limiter la diffusion “de messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de trouble à l’ordre public”, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique a annoncé la suspension d’Internet via les données mobiles’’, a regretté RSF.