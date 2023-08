En Grève depuis quelques jours: Un groupe de panafricanistes et démocrates demandent à Ousmane Sonko de mettre fin à sa grève de la faim

Nous, citoyennes et citoyens sénégalais, africains et démocrates du monde entier, signataires du présent appel, suivons, avec indignation et regrets, la persécution politique que vous, votre parti et vos proches subissez stoïquement depuis de nombreuses années et qui a pris, ces derniers mois, des formes totalement abjectes. Nous sommes aussi témoins de votre arrestation arbitraire et illégale ainsi que votre placement injuste sous mandat dépôt.

Vous avez, face à cette situation inqualifiable, et avec des membres de votre parti, des journalistes et des activites également injustement emprisonnés, fait le choix d’utiliser la grève de la faim comme un moyen de dénonciation de l’acharnement du régime du Président Macky Sall contre votre personne et votre parti mais aussi un instrument de lutte pour le respect de vos droits fondamentaux.

Nous respectons votre décision et savons que de nombreux grands hommes, tout au long de l’histoire humaine, y ont eu recours.

Cher Ousmane,

Nous sommes des milliers, des millions, des dizaines de millions d’hommes et de femmes, d’Afrique et du monde, à croire en la sincérité de votre engagement politique et patriotique, en votre courage et votre volonté de toujours agir pour le bien des Africains que nous sommes. Vous n’avez plus rien à prouver à ces millions de jeunes qui ont fini de faire de vous une icône, une référence et un guide dans le combat qu’ils mènent pour la libération et l’émancipation de leur continent.

Mais ils ont, comme nous, besoin de vous vivant, debout, fort, libre et déterminé pour élever et gagner ce combat. Voilà pourquoi nous vous demandons, cher Ousmane, du fond de notre cœur, de mettre un terme à votre grève de la faim et d’appeler tous vos codétenus à faire de même.

Avec vous à nos côtés, nous resterons mobilisés et déterminés à mener le combat pour la démocratie, pour la sauvegarde de la République, la restauration de l’Etat de droit et le respect des droits et libertés fondamentaux, la gouvernance vertueuse de nos économies, la juste redistribution des richesses de nos nations à l’ensemble des segments de nos peuples et la souveraineté des peuples africains.

Fait à Dakar le 8 Aout 2023

Ont signé

M. Alioune TINE, AfricaJom Center

M. Mamadou MBODJ , F24

M. Ibrahima KANE , Raddho

Mme Aida MBODJ, AND

Mme Maimouna BOUSSO, Forces Citoyennes

M Mamadou Lamine DIANTE, MCE

M. Moustapha GUIRASSY, SET

M. Cheikh Tidiane DIEYE, Avenir Sénégal Bi Ñu Begg

M. Ahmed AIDARA, Journaliste

M. Serigne Moustapha GUEYE Yarwaye

M. Malick GAKOU, Grand Parti