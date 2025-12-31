En prison pour escroquerie, Bougazelli placé en garde à vue pour une autre affaire

L’ancien député de l’APR, Seydina Fall alias « Bougazelli », n’est pas au bout de ses peines. Condamné récemment à deux mois de prison ferme dans une affaire d’escroquerie immobilière estimée à près de deux millions de francs CFA, l’agent immobilier a été extrait de sa cellule par la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye, selon des sources de Seneweb.

Une nouvelle plainte pour abus de confiance

Il est rattrapé par une nouvelle procédure judiciaire. En effet, la dame A. Sall a déposé, le 11 décembre dernier, une plainte sur la table du chef de la SU de Guédiawaye contre lui et le courtier, M. Ndiaye pour abus de confiance. Dans sa déposition, la plaignante a déclaré s’être entretenue avec le courtier pour la location d’un appartement appartenant au nommé Bougazelli.

C’est ainsi que Seydina Fall, après accord pour la location, a encaissé la somme de 370 000 F CFA depuis le mois de novembre 2025 contre une décharge. Il avait promis de livrer les locaux dans un court délai, mais en vain.

Après son extraction de prison, l’ancien député a été placé en garde à vue après avis du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Cette nouvelle affaire illustre les difficultés judiciaires croissantes de l’ancien parlementaire dans le domaine de l’immobilier.

Auteur: Mor Mbaye CISSE