En tournée à Linguère, El Malick Ndiaye annonce l’enrôlement de 10000 personnes pour la CMU

Ça a été le marathon ce samedi dans le Djoloff pour le Président de l’Assemblée Nationale El Malick Ndiaye. En effet, après Barkédji et Linguère, le patron de l’hémicycle s’est rendu à Dahra Djoloff. Selon lui, c’est dans le cadre des activités socio- politiques qu’il s’est rendu dans les différentes localités précitées.

À Dahra Djoloff, le président El Malick Ndiaye habillé de maillot national, a suivi le match Sénégal – Soudan avec ses inconditionnels de parti (Pastef). Face à la presse, le président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye a lancé un message de félicitations aux lions du Sénégal qui ont brillamment remporté la rencontre contre les Soudanais non sans souhaiter bon vent à ces derniers.

Il a aussi présidé la cérémonie de remise de dons de médicaments et du matériel agricole à Dahra Djolof

Selon la deuxième personnalité de l’État, ce don de médicaments vient à son heure car dans le monde rural, il y a un manque criard d’infrastructures de santé, mais surtout de matériel médical. S’agissant du matériel agricole, un nombre important de moulins à mil sont octroyés aux femmes du département de Linguère. Poursuivant, El Hadji Malick Ndiaye de dire que c’est ça le Pastef.<< Nous avons toujours été dans les activités sociales, citoyennes et ça c’était bien avant notre arrivée au Pouvoir. Donc nous sommes juste entrain de constituer cette dynamique des patriotes à savoir être toujours aux côtés des populations.>> renchérit El Hadji Malick Ndiaye. À l’en croire, le 31 décembre dernier, son frère l’inspecteur Mamadou Ndao a réalisé des actions sociales axées sur le secteur de l’éducation. Pour lui, ses camarades de parti n’ont jamais cessé de mettre la main dans la pâte afin de soulager les conditions de vie et d’existence des populations.

À signaler qu’en marge de la cérémonie de remise du matériel médical et agricole, le Président de l’Assemblée Nationale El Malick Ndiaye a fixé un objectif d’enrôlement de 10000 personnes pour bénéficier de la couverture médicale universelle (CMU). À cet effet, El Malick Ndiaye de préciser que 3000 personnes sont à enrôler dans le premier trimestre de 2026. Très sensible des conditions sanitaires des couches vulnérables, le Président El Malick de dire que tout le monde n’a pas les moyens de se payer les soins de qualité, suffisant que << Nous allons aussi cibler certaines catégories dont les talibés, bref les couches vulnérables, nos mamans du marché, les chauffeurs entre autres, les inscriptions vont démarrer incessamment.>> dixit Monsieur Ndiaye.

À l’issue de la remise des dons, le Président de l’Assemblée Nationale El Malick Ndiaye a rencontré les militants du parti du département de Linguere pour dégager un plan d’action d’enrôlement des cibles. Ce qui fait dire ce dernier que c’est ça le Pastef, la plus grande formation politique du pays de par sa massification, d’après lui.

Parlant de l’enrôlement des couches vulnérables pour la CMU, El Malik Ndiaye de promettre que le département de Linguère sera sur le podium des trois départements du pays qui vont faire le maximum d’enrôlement

Samba Khary Ndiaye (Linguere)