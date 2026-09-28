En tournée de suivi de la campagne agricole , le ministre de l’agriculture Cheikhou Oumar Ba  déclaré que « le gouvernement a décidé d’avoir les coopératives… »

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*La société coopérative agricole Plateforme producteurs de Niébé du Djoloff, partenaire du MASAE pour l’atteinte à la souveraineté alimentaire* tel est le thème lors de la Tournée de suivi de la campagne agricole 2026/ 2027 dans le département de Linguère. En effet, accompagné d’une trés forte délégation entre autres autorités ( l’adjoint au gouverneur de Louga Pape Leyti Mar, l’adjoint du préfet de Linguère , le Sous Préfet de Sagatta Djoloff),le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire.et de l’élevage Cheikhou Oumar Ba a visité le site de production de Diéry Birane avec près de 300 hectares dont la culture principale est le niébé. A l’issue de sa visite, le ministre Cheikhou Oumar Ba très satisfait de la proptiétaire du champ Fatou Sarr<< Cela nous réconforte dans notre obtion qui est celle de Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Faye de faire du Sénégal un pays souverain, un pays capable de développer l’ensemble de ce qui lui.permet d’ avoir la souveraineté alimentaire.>> Toutefois poursuivant le ministre Cheikhou Oumar Ba << La Souveraineté alimentaire ne peut pas se faire sans la Souveraineté semencière.>> Selon lui( Cheilhou Oumar Ba),<< les services de tutelle sont entrain de réorganiser l’ISRA afin que l’institution soit très proche des populations, accompagne ces dernières puisque la production de semences doit revenir au secteur privé.Suffisant que le gouvernement a décidé d’avoir les coopératives afin que le Sénégal soit autonôme en matière de semences.>> renchérit il.

Animé de sentiments de satisfaction, le ministre Cheikhou Oumar Ba de clamer qu’il a vu une femme dynamique( Fatou Sarr) qui fait la fierté de ses voisines.de la localité, de la région de Louga, du Sénégal. A l’occasion, Cheilhou Oumar Ba d’annoncer que <<Louga est la première région du pays en production du niébé ( 103323 ha) ce qui montre la volonté politique d’accompagner cette spéculation >> fulmine t- il. Vu cette situation, le patron de l’agriculture au plan national promet de renforcer la structuration des chaines de valeur avec la coopérative.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)